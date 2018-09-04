Собянин в ярком видеоролике призвал горожан участвовать в выборах

Мэр столицы Сергей Собянин записал ролик, в котором призвал москвичей придти на выборы мэра, которые пройдут в это воскресенье, 9 сентября. По его словам, участие в выборах означает реальное действие.

Сергей Собянин записал видеоролик с призывом к горожанам участвовать в выборах мэра Москвы. Он размещен на его персональном сайте.

"В Москве - честные выборы. И это будет твой результат. Твой голос. Твое решение. Плохое или хорошее. Важно само по себе, что оно состоялось. И это уже шаг вперед. Шаг к демократии. К власти людей. К власти горожан. К власти самих москвичей. Если хочешь, чтобы тебя заметили и с тобой считались - приходи на выборы", - написал Собянин.

По его словам, участие в выборах означает реальное действие. "Ты приходишь на избирательный участок и все твои эмоции, мысли и желания по поводу власти трансформируются из пустых разговоров в конкретное дело - ты принимаешь участие в выборе власти! Возможно, это сложно почувствовать таким людям, как я, родившимся в советскую эпоху. Когда за нас все было решено. А тем, кто родился в постсоветское время, кажется, что так было всегда, и по-другому быть не может. И, возможно, они относятся к этому очень легко. Поймите, что ничего просто так не дается - за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти. Это - твое право и твои возможности, которые надо отстаивать, в том числе участвуя в голосовании!" - подчеркнул Собянин.