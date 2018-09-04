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Эксперты назвали стоимость всей недвижимости мира

11:45
  • вторник
  • 04 сентября 2018

Совокупная стоимость всей недвижимости мира составляет 280,6 триллиона долларов. Наибольшая доля приходится на жилье - 220,6 триллиона. В России совокупная стоимость всей жилой недвижимости равна 2,9 триллиона долларов.

Специалисты Savills World Research подсчитали совокупную стоимость всей недвижимости мира - по состоянию на конец 2017 года она составила 280,6 триллиона долларов. Об этом пишет "Интерфакс".

Наибольшая доля приходится на жилую недвижимость - 220,6 триллиона долларов. Как добавили эксперты, самая существенная доля совокупной стоимости жилья зафиксирована на рынках Европы и Северной Америки. В этих регионах доля суммарной стоимости жилья (это 44 процента) превышает долю мирового населения, которая на них приходится (17 процентов).

Что касается России, то здесь совокупная стоимость всей жилой недвижимости страны составила 2,9 триллиона долларов. Треть приходится на Москву – в столице суммарная стоимость жилого фонда равна 0,87 триллиона долларов.

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