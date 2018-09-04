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Набиуллина анонсировала появление Ассоциации по развитию финграмотности

11:56
  • вторник
  • 04 сентября 2018

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что к концу текущего года - началу следующего в России появится Ассоциация по развитию финансовой грамотности. По ее словам, Банк России видит большой интерес участников финансового рынка к развитию этого проекта.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о скором появлении в России Ассоциации по развитию финансовой грамотности. По ее словам, организация начнет работать либо в конце текущего года, либо в начале следующего года.

"Сейчас идут достаточно активные консультации по поводу того, как, на каких принципах, в какой форме может быть создана эта ассоциация. Эти консультации пока не завершены, но наш прогноз, что ассоциация может появиться к концу этого года - в начале следующего года. Мы видим большой интерес участников финансового рынка к развитию этого проекта", - цитирует главу ЦБ "Прайм".

Ранее сообщалось, что Банк России с 1 сентября запустит образовательную программу "Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности", рассчитанную на детей в возрасте от 5 до 7 лет. Курс был разработан совместно с Минобрнауки России.

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