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Названа предварительная причина аварии на газопроводе в Курской области

12:08
  • вторник
  • 04 сентября 2018

Причиной разрыва газовой трубы в Курской области могла стать коррозия. Авария оставила без газоснабжения более 107 тысяч человек. Погибших и пострадавших нет.

Власти Курской области назвали вероятную причину аварии на газопроводе, передает РИА Новости .

"Взрыва и возгорания не было, погибших и пострадавших нет. В 6.50 было обнаружено место разрыва. Предварительная причина - коррозия трубопровода", - сообщил замгубернатора области, председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов.

Ранее в Минэнерго сообщили, что разрыв трубы диаметром 500 миллиметров произошел на газораспределительной станции города Железногорск в населенном пункте Пасерково.

Без газа остались более 107 тысяч человек, а также промышленные предприятия Железногорска, в том числе ПАО "Михайловский ГОК" и МУП "Гортеплосеть"

Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 21.00 вторника.

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