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По факту гибели двух рабочих на заводе в Самаре возбудили уголовное дело

12:22
  • вторник
  • 04 сентября 2018

СК возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих завода "Кузнецов" в Самаре. Речь идет о статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек". Инцидент произошел 31 августа, взорвалась газовоздушная смесь.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили о возбужденном уголовном деле по факту гибели двух рабочих завода "Кузнецов" в Самаре. Об этом пишет РИА "Новости".

Дело заведено по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. 

31 августа на одном из предприятий ПАО "Кузнецов" в Самаре произошел взрыв газовоздушной смеси. Погибли двое рабочих, проводивших чистку резервуара для хранения жидкого кислорода.

ПАО "Кузнецов" является крупнейшим предприятием авиационного и космического двигателестроения в России.

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