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Япония выразила протест России из-за памятных мероприятий на Курилах

12:42
  • вторник
  • 04 сентября 2018

Япония направила России протест в связи с проведением памятных мероприятий на Южных Курилах, посвященных окончанию Второй мировой войны. Мирный договор между странами до сих пор не подписан из-за территориальных споров.

Правительство Японии выразило России протест в связи с проведением на Курильских островах мероприятий, посвященных годовщине окончания Второй мировой войны, передает ТАСС.

"Усиление военного присутствия России на четырех северных островах (так в Японии называют острова Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп – прим. ред.) не совпадает с позицией нашей страны, и мы различными способами заявляем протест", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

Накануне в Минобороны Японии заявили, что 28 кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России прошли по проливу Лаперуза и вышли из Охотского моря в Японское. Силы Тихоокеанского флота объяснили, что корабли проводят учения.  

Мирный договор по окончанию Второй мировой войны между Россией и Японией до сих пор не подписан из-за территориальных споров. Россия считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР, в Японии этот факт не признают.

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