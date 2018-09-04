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Суд на Украине разрешил заочно судить экс-премьера Азарова

12:52
  • вторник
  • 04 сентября 2018

Суд на Украине разрешил заочно судить бывшего премьер-министра страны Николая Азарова. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, экс-премьер был соучастником преступной группы, которая незаконно завладела сжиженным газом на сумму около 2,2 миллиарда гривен.

Суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, заявил генпрокурор страны Юрий Луценко. Таким образом, передает РИА Новости, экс-премьера будут судить заочно.

"Получили вчера разрешение на специальное досудебное расследование в отношении Азарова, который подозревается в завладении в соучастии с другими участниками преступной организации Януковича (бывший президент Украины Виктор Янукович) сжиженным газом общей стоимостью около 2,2 миллиарда гривен (около 77,5 миллиона долларов)", - написал Луценко в Facebook.

По словам генпрокурора, в ближайшее время материалы дела будут открыты стороне защиты и направлены в суд. Какой именно украинский суд принял такое решение, он не сообщил.

Ранее Луценко сообщил, что Генпрокуратура Украины объявила о подозрении Азарову и бывшему главе Национального банка Сергею Арбузову по уголовным делам о хищениях.

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