Житель Ростовской области получил 11 лет колонии за подготовку теракта

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Ростовской области Максима Мартынова к 11 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в подготовке теракта в одном из ТЦ Новочеркасска.

Житель Ростовской области Максим Мартынов приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом к 11 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в одном из торговых центров Новочеркасска. Об этом пишет "Коммерсант".

Сам Мартынов признал свою вину. Он был задержан в мае 2017 года. Как считает следствие, Мартынов и его знакомый Руслан Тамбиев изначально намеревались устроить взрыв в синагоге, но затем выбрали в качестве цели для атаки торговый центр.

Ранее сообщалось, что адвокат "банды GTA" Абубакар Манаев осужден на три года за попытку хищения у своей подзащитной - столичной гадалки Нонны Михай. Последняя является фигуранткой дела о хищении в "Нота-банке". Юрист пообещал ей договориться о рассмотрении дела в суде в особом порядке в обмен на десять миллионов рублей.