ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Житель Ростовской области получил 11 лет колонии за подготовку теракта

12:49
  • вторник
  • 04 сентября 2018

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Ростовской области Максима Мартынова к 11 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в подготовке теракта в одном из ТЦ Новочеркасска.

Житель Ростовской области Максим Мартынов приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом к 11 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в одном из торговых центров Новочеркасска. Об этом пишет "Коммерсант".

Сам Мартынов признал свою вину. Он был задержан в мае 2017 года. Как считает следствие, Мартынов и его знакомый Руслан Тамбиев изначально намеревались устроить взрыв в синагоге, но затем выбрали в качестве цели для атаки торговый центр.

Ранее сообщалось, что адвокат "банды GTA" Абубакар Манаев осужден на три года за попытку хищения у своей подзащитной - столичной гадалки Нонны Михай. Последняя является фигуранткой дела о хищении в "Нота-банке". Юрист пообещал ей договориться о рассмотрении дела в суде в особом порядке в обмен на десять миллионов рублей.

Читайте также:
Главное сегодня
Судейский молоток
Судейский молоток
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100