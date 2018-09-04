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Набиуллина назвала факторы для повышения ключевой ставки

13:21
  • вторник
  • 04 сентября 2018

Эльвира Набиуллина не исключает, что на ближайшем заседании совет директоров ЦБ примет решение о повышении ключевой ставки, поскольку в пользу этого решения есть ряд факторов. Как заявила глава регулятора, один из них - повышенная волатильность на финансовых рынках.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что на ближайшем заседании совета директоров ЦБ будет принято решение о повышении ключевой ставки, передает "Прайм".

"Сейчас, скажем так, немного факторов, которые бы говорили за снижение ставки. Есть факторы, значительное число, которые говорят о сохранении ставки, и появились некоторые факторы, которые позволяют вынести, положить на стол и вопрос возможного повышения ставки", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в рамках форума Альянса за финансовую доступность.

Один из таких факторов - повышенная волатильность на финансовых рынках, пояснила она. "Безусловно, мы будем ее учитывать при принятии решения", - утверждает председатель Банка России. Она также пообещала "реальное обсуждение" вариантов решений по ставке на заседании 14 сентября.

"Мы сейчас видим, что инфляция возвращается к нашей цели чуть быстрее, чем мы прогнозировали раньше, в том числе и прежде всего из-за внешних факторов", - добавила Набиуллина.

В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 7,25% годовых. На последнем заседании 27 июля совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку без изменений.

Ранее во вторник Набиуллина рассказала о скором появлении в России Ассоциации по развитию финансовой грамотности.

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