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Роскомнадзор предупредил Google о недопустимости вмешательства в выборы

13:21
  • вторник
  • 04 сентября 2018

Роскомнадзор потребовал от Google не допускать использования ее сервисов для нарушения российского законодательства о выборах. Речь идет о YouTube-каналах, на которых, по данным ведомства, идут "массовые акции с призывом нарушать российский закон". В Google заявили, что "компания рассматривает все обоснованные обращения от госорганов".

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направило американской компании Google письмо, в котором изложено требование не допускать использование ее сервисов для нарушения российских законов о выборах. Об этом пишет ТАСС.

"Мы уже направили соответствующие официальные письма в компанию Google. Мы бы хотели предупредить иностранные компании, в частности компанию Google, о недопустимости предоставления своих ресурсов для незаконной деятельности на территории России", - заявил замглавы ведомства Вадим Субботин, добавив, что отсутствие ответной реакции будет расценено как "прямое вмешательство во внутренние российские дела".

Субботин добавил, что речь в данном случае идет о каналах принадлежащего Google видео-хостинга YouTube, где "в постоянном режиме проводятся массированные акции с призывом нарушать российский закон".

Вместе с тем Федеральная антимонопольная служба проинформировала Центральную избирательную комиссию России о возможных нарушениях со стороны Google в части размещения рекламы и направила предупредительные письма компании. 

В свою очередь, в пресс-службе Google уже отреагировали на претензии, заявив, что "компания рассматривает все обоснованные обращения от государственных органов, но не комментирует отдельные ситуации".

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