Освобожденные моряки с судна "Норд" мечтают снова выйти в море

Для семерых членов экипажа судна "Норд" закончились многомесячные мытарства, которые нашим гражданам пришлось пройти по воле украинских властей. Российских моряков, с марта незаконно удерживаемых на территории соседнего государства, удалось обменять на семерых граждан Украины, задержанных в Крыму за нелегальный промысел. Позади нечеловеческие условия содержания и унижения.

На родную землю они вернулись с родным флагом, рассказал "ТВ Центр". Российский триколор – единственная ценность, которую моряки забрали с судна "Норд".

"Прошли с ним пол Украины, был он и в СБУ, и в суде. В общем мы сохранили, не топтали нашу Родину, наш флаг", - рассказали моряки.

В украинском плену они провели более семи месяцев. О возможном возвращении в Крым моряки узнали накануне, хотя до последнего ждали от Киева очередного подвоха. За ситуацией следили на самом высоком уровне.

"За мужество им огромное спасибо – молодцы. Ну и конечно залог успеха – то, что президент лично держал все это на контроле. Мы тут в поле трудились, но лидер нам давал указания четкие, и многие вещи мы вчера вечером все это согласовывали. Все было буквально с колес", - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

Киев согласился вернуть российских моряков, только в обмен на украинских рыбаков с судна ЯМК-0041. Их задержали в мае за незаконный вылов камбалы. Капитаны кораблей в обмене не участвовали – это следующий шаг. Владимир Горбенко до сих пор на Украине, против него заведено уголовное дело.

"Мы сегодня начинаем переговорный процесс по поводу их возвращения. Первое, что сказали ребята рыбаки, что наша радость не будет полной, пока не вернутся наши капитаны", - рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Судно "Норд" задержали еще 25 марта. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы в Крыму. Две недели их удерживали на корабле без еды и воды, затем суд оштрафовал россиян и даже отпустил. Но покинуть Украину удалось лишь двоим. Из-за ошибки в написании имен в паспорте им удалось улететь в Белоруссию. Остальных вновь задержали. Теперь, когда все позади, моряки вновь мечтают о море. Вопрос лишь, на чем рыбачить. Судно "Норд" до сих пор находится на Украине. Киев планирует продать его на торгах.

Никита Васильев, Станислав Ильин, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым