Патриарх Кирилл заявил о возможном разделении мирового православия

Попытки создания автокефальной церкви на Украине грубо нарушают каноны веры и могут повлечь за собой разделение мирового православия, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая перед участниками фестиваля православной прессы "Вера и слово". По мнению Святейшего, Константинополь совершает преступление, а точнее исполняет глобальный заказ на разрушение Русской православной церкви.

Изначально было понятно, что тему Украины на этом мероприятии вряд ли бы удалось обойти, отметил "ТВ Центр". С неё начал свое приветственное слово сам патриарх. Правда, говорил сначала в основном о Киево-Печерской лавре. Мысль о том, что происходит вокруг неё и вообще православия, учитывая недавние решения Константинополя, предстоятель РПЦ развил, отвечая уже на вопросы.

"Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире. Это же 150 миллионов православных людей, которые стараются жить по православным законам. А посмотрите на развитие современной цивилизации: ведь не полностью корреспондируются наши ценности с тем, что им навязывает мир. Несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому "острову свободы", потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей", - отметил он.

Эти мысли, пояснил Кирилл, сейчас активно пытаются навязать, выдавливая православие с территории Украины и создавая там анклав для раскольников, отлученных от церкви. Взяв их под свое крыло, скорее из политических соображений, Константинополь намеренно взял курс на раскол.

"Раскол перешел границы Украины. Константинополь нарушает все каноны, которые существует. Он вторгается на нашу землю, в нашу церковь. Заявляет о своем преимущественном праве вторгаться, не имея никакого основания в священных канонах. Это новация, которая приписывает Константинополю те полномочия, не имел и не мог иметь по определению", - заявил патриарх Кирилл.

Все это требует детального обсуждения на Вселенском православной соборе, созыва которого добивается Русская православная церковь, прекрасно зная, как критически относятся главы поместных православных церквей к решению Константинополя касательно Украины. При этом количество верующих, поддерживающих РПЦ, в этой стране только выросло.

"Самое главное – молитвенная поддержка. Нам нечего бояться. Чем больше притесняют, тем больше паломников. Храмы и так были полны паломниками, а теперь-то еще больше", - отметил митрополит Вышгородский и Чернобыльский, наместник Киево-Печерской лавры Павел.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел оценил нынешнюю ситуацию на Украине, как спокойную. Хотя и не исключил, что это затишье может быть предвестником грядущей бури.

Александр Панюшкин, Егор Миронов, Дмитрий Панов, "ТВ Центр", Москва