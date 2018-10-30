В США хотят отменить получение гражданства по праву рождения

В Сенат США будет внесён законопроект, отменяющий получение гражданства "по праву рождения". Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он поддержал президента Трампа, который уже не раз говорил, что эти правила лишь поощряют нелегальную миграцию, с которой он обещал бороться.

За неделю до промежуточных выборов от любой шутки кандидатов за версту веет политикой, отметил "ТВ Центр". На кону не просто места в Конгрессе – 6 ноября решится будущее США. Сейчас у республиканцев парламентское большинство. Статистика, однако, не в пользу Дональда Трампа. На промежуточных выборах партия президента традиционно несет потери. Демократическое большинство, если оно, конечно, наберется, может инициировать процедуру импичмента. Кресло под Трампом шатается, и американский лидер это прекрасно понимает. Отсюда такая бурная политическая активность в последнее время. Теперь под угрозой оказалась "американская мечта". В Белом доме работают над документом, отменяющим предоставления гражданства по праву рождения.

"Мы единственная страна в мире, в которую приезжает человек, у него появляется ребенок и ребенок фактически является гражданином США со всеми преимуществами. Это смешно. И это должно закончиться", - заявил Трамп.

Норма действует уже полтора века. В 1868 году была принята знаменитая 14-я поправка к Конституции. Противники Трампа предлагают ему еще раз перечитать текст основного Закона. Он парирует – конституцию менять не намерен, для решения вопроса достаточно президентского указа.

Мигранты на этих выборах – вообще, главный политический козырь. Важно, кто и как его разыграет. К границам США движутся сразу несколько караванов. Многие мигранты намерены просить в штатах убежище. Три с половиной тысячи человек из Гондураса, две тысячи из Сальвадора, следом за которыми вышли еще триста, добавив Трампу "миграционной мигрени".

"Множество членов банд и очень плохих людей затесалось в этот караван, направляющийся к нашей южной границе. Пожалуйста, возвращайтесь. Вас не примут в США, пока вы не пройдёте установленные законом процедуры. Это вторжение в нашу страну и наша армия вас ждёт", - написал Трамп в своем Twitter.

Реагировать, действительно, намерены жестко, обещая закрыть южную границу с Мексикой. Туда уже направлен военный контингент. Изначально речь шла о подкреплении из восьмисот человек. В распоряжении журналистов, однако, оказались совершенно другие цифры.

"Дональд Трамп отдал приказ об отправке к границе с Мексикой более 5200 солдат, которые должны будут сдержать тысячи мигрантов, движущихся в сторону США. Для сравнения на войну с "Исламским государством" (деятельность организации запрещена в России – ред.) Пентагон отправил в Сирию только порядка 2000 человек. Трамп, "который нагнетал ненависть и страх, используя проблему нелегальной иммиграции перед победой в президентской гонке 2016 года", не упустил возможности использовать этот караван в политических целях", - говорится в материале британской The Guardian.

Для этих целей сейчас президент мобилизовал все ресурсы. Недавно Трамп и популярный американский рэпер Канье Уэст беседовали в Овальном кабинете. А теперь исполнитель запустил линию антидемократической одежды, присоединился к движению "Блэкзит", по аналогии с "Брэкзитом", призывающим афроамериканцев, покинуть ряды демократов и поддержать республиканцев. Знаменитый "плавильный котел" перегрелся, "лоскутное одеяло" – трещит по швам. Прогноз британской Times неутешителен.

"В последние годы в Америке усиливаются внутренние противоречия, и обостряется «культурный конфликт», который имеет не только идеологические, но и географические границы. Следующие президентские выборы вполне могут привести к окончательному расколу общества и новой гражданской войне в США", - заявили в издании.

Ну а уже сейчас, как пишет французская Liberation, "напряжённый политический климат" негативно отразился на психическом здоровье американцев. Политические разногласия стали главной причиной разводов, а девушки теперь испытывают трудности при знакомствах с противоположным полом. Быть может и "политическая шизофрения" вскоре станет вполне официальном диагнозом.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"