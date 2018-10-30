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Дания отозвала посла из Тегерана

20:56
  • вторник
  • 30 октября 2018

Министерство иностранных дел Дании сообщило об отзыве посла страны из Ирана.

Дания отозвала своего посла из Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на датского министра иностранных дел Андерса Самуэльсена.

По словам дипломата, он убежден, что за попыткой атаки на территории Дании стоит правительство Ирана. В связи с этим посол отозван в Копенгаген для консультаций. 

Ранее власти Дании заявили, что подозревают иранскую разведку в намерении убить лидера датского отделение сепаратистского движения, действующего на территории Ирана. Самуэльсен заявил, что Копенгаген будет настаивать на введении новых санкций против Тегерана. 

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