Дания отозвала посла из Тегерана

Министерство иностранных дел Дании сообщило об отзыве посла страны из Ирана.

Дания отозвала своего посла из Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на датского министра иностранных дел Андерса Самуэльсена.

По словам дипломата, он убежден, что за попыткой атаки на территории Дании стоит правительство Ирана. В связи с этим посол отозван в Копенгаген для консультаций.

Ранее власти Дании заявили, что подозревают иранскую разведку в намерении убить лидера датского отделение сепаратистского движения, действующего на территории Ирана. Самуэльсен заявил, что Копенгаген будет настаивать на введении новых санкций против Тегерана.