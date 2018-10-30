Роскомнадзор заинтересовался утечкой данных сотрудников Сбербанка

Представители Роскомнадзора направили запрос в Сбербанк в связи с появлением в интернете базы данных о его работниках банка и его "дочек".

Роскомнадзор направил в Сбербанк запрос в связи с недавней утечкой данных сотрудников банка и нескольких его дочерних компаний, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

О появлении в интернете базы данных, в которой содержалось 421,7 тысячи записей о сотрудниках банка, накануне написала газета "Коммерсант". В этой базе данных можно было найти ФИО работников Сбербанка, а также их логины для входа в операционную систему, которые в большинстве случаев совпадали с адресами их почты. Кроме того, в файлах содержалась информация о том, в каком подразделении работает каждый сотрудник.

Проверка газеты показала, что информация в базе была актуальна на 1 августа 2018 года (найти сотрудников, трудоустроенных позже, журналистам не удалось). Утечка была организована неизвестным пользователем, а доступ к конфиденциальным файлам оказался открыт для всех и совершенно бесплатно.

В самом банке заверили, что опубликованная информация не представляет никакой угрозы автоматизированным системам и клиентам, а эта адресная книга доступна всем сотрудникам Сбербанка и "не несет угрозы раскрытия их персональных данных".