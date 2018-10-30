Спецпрокурор Мюллер предупредил ФБР, что его ложно обвинят в домогательствах

Канцелярия Роберта Мюллера, занимающегося расследованием "российского дела", обратилась в ФБР из-за того, что нескольким женщинам якобы предлагали деньги, чтобы они обвинили спецпрокурора в сексуальных домогательствах.

Канцелярия спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимается расследованием предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года, обратилась в ФБР из-за якобы готовящихся попыток дискредитировать спецпрокурора, передает "Интерфакс" со ссылкой на журнал The Atlantic.

Пресс-секретарь канцелярии Питер Карр заявил в беседе с журналистами, что на минувшей неделе в офисе спецпрокурора получили сведения, согласно которым некой женщине предлагали 20 тысяч долларов за то, чтобы та обвинила Роберта Мюллера в сексуальных домогательствах на рабочем месте.

Женщина сама обратилась к журналистам и заявила, что деньги ей предлагал лоббист-республиканец и радиоведущий Джек Беркман. По словам женщины, она работала вместе с Мюллером в юридической фирме Pillsbury, Madison and Sutro еще в 1974 году. "Когда я с ним встречалась, он всегда был очень вежлив, и никогда не позволял себе лишнего", - подчеркнула она.

Собеседница журналистов также привела подробности встречи с Беркманом. Он сперва задал несколько вопросов о спецпрокуроре, а затем предложил обвинить того в сексуальных домогательствах. Взамен Беркман якобы был готов полностью погасить долг по ее кредитной карте, а также выписать чек еще на 20 тысяч долларов. "При этом он знал точно, какой долг у меня по кредитке, с точностью до доллара. Меня это напугало", - добавила женщина.

Сам Беркман в беседе с The Atlantic заявил, что никогда не встречал эту женщину, а привлечение ФБР к данной ситуации он назвал отвлекающим маневром Роберта Мюллера. Активист также добавил, что в четверг представит публике "достоверного свидетеля", который подробно расскажет о домогательствах со стороны спецпрокурора.