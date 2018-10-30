ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спецпрокурор Мюллер предупредил ФБР, что его ложно обвинят в домогательствах

22:00
  • вторник
  • 30 октября 2018

Канцелярия Роберта Мюллера, занимающегося расследованием "российского дела", обратилась в ФБР из-за того, что нескольким женщинам якобы предлагали деньги, чтобы они обвинили спецпрокурора в сексуальных домогательствах.

Канцелярия спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимается расследованием предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года, обратилась в ФБР из-за якобы готовящихся попыток дискредитировать спецпрокурора, передает "Интерфакс" со ссылкой на журнал The Atlantic.

Пресс-секретарь канцелярии Питер Карр заявил в беседе с журналистами, что на минувшей неделе в офисе спецпрокурора получили сведения, согласно которым некой женщине предлагали 20 тысяч долларов за то, чтобы та обвинила Роберта Мюллера в сексуальных домогательствах на рабочем месте.

Женщина сама обратилась к журналистам и заявила, что деньги ей предлагал лоббист-республиканец и радиоведущий Джек Беркман. По словам женщины, она работала вместе с Мюллером в юридической фирме Pillsbury, Madison and Sutro еще в 1974 году. "Когда я с ним встречалась, он всегда был очень вежлив, и никогда не позволял себе лишнего", - подчеркнула она.

Собеседница журналистов также привела подробности встречи с Беркманом. Он сперва задал несколько вопросов о спецпрокуроре, а затем предложил обвинить того в сексуальных домогательствах. Взамен Беркман якобы был готов полностью погасить долг по ее кредитной карте, а также выписать чек еще на 20 тысяч долларов. "При этом он знал точно, какой долг у меня по кредитке, с точностью до доллара. Меня это напугало", - добавила женщина.

Сам Беркман в беседе с The Atlantic заявил, что никогда не встречал эту женщину, а привлечение ФБР к данной ситуации он назвал отвлекающим маневром Роберта Мюллера. Активист также добавил, что в четверг представит публике "достоверного свидетеля", который подробно расскажет о домогательствах со стороны спецпрокурора.

Главное сегодня
Роберт Мюллер
Роберт Мюллер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение