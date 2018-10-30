ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Саудовские спецслужбы арестовали 17 филиппинок за празднование Хэллоуина

22:55
  • вторник
  • 30 октября 2018

В Саудовской Аравии за празднование Хэллоуина арестовали 17 гражданок Филиппин. В стране запрещены празднования не связанных с исламом событий.

В Саудовской Аравии за празднование Хэллоуина арестовали 17 филиппинок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ближневосточное издание The National. 

По его данным, девушки были задержаны в Эр-Рияде в ходе рейда саудовских спецслужб. Их доставили в тюрьму Эн-Ниса. Посольству Филиппин в королевстве не удалось получить доступ к задержанным. 

Полиция Саудовской Аравии отреагировала на жалобы соседей на громкие звуки и шум. Гражданок Филиппин задержали за проведение несогласованных собраний и нарушение правопорядка. На территории королевства работает более миллиона филиппинских граждан. 

В Саудовской Аравии запрещено отмечать Рождество, Новый год, День Святого Валентина и другие не имеющие отношения к исламу праздники. Власти королевства строго следят за тем, чтобы иностранные граждане уважали традиции страны.

Главное сегодня
Полиция Саудовской Аравии
Полиция Саудовской Аравии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение