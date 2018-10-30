Саудовские спецслужбы арестовали 17 филиппинок за празднование Хэллоуина

В Саудовской Аравии за празднование Хэллоуина арестовали 17 гражданок Филиппин. В стране запрещены празднования не связанных с исламом событий.

В Саудовской Аравии за празднование Хэллоуина арестовали 17 филиппинок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ближневосточное издание The National.

По его данным, девушки были задержаны в Эр-Рияде в ходе рейда саудовских спецслужб. Их доставили в тюрьму Эн-Ниса. Посольству Филиппин в королевстве не удалось получить доступ к задержанным.

Полиция Саудовской Аравии отреагировала на жалобы соседей на громкие звуки и шум. Гражданок Филиппин задержали за проведение несогласованных собраний и нарушение правопорядка. На территории королевства работает более миллиона филиппинских граждан.

В Саудовской Аравии запрещено отмечать Рождество, Новый год, День Святого Валентина и другие не имеющие отношения к исламу праздники. Власти королевства строго следят за тем, чтобы иностранные граждане уважали традиции страны.