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Пожар на нефтебазе в Югре локализовали на площади 300 кв. м

08:08
  • среда
  • 31 октября 2018

Пожар на нефтебазе в Ханты-Мансийском автономном округе локализовали на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В среду утром пожарным удалось локализовать крупное возгорание на нефтебазе в Ханты-Мансийском автономном округе, передает "ТВ Центр".

Резервуар с нефтью разгерметизировался и загорелся накануне днём при проведении плановых работ. Пламя быстро перекинулось на вторую цистерну и административное здание.

В общей сложности огнём были охвачены около одной тысячи квадратных метров. Пострадали три человека. Двое из них находятся в реанимации. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Работы по ликвидации возгорания продолжаются.

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