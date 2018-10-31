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Водолазы обнаружили фюзеляж Boeing-737, разбившегося в Индонезии

08:29
  • среда
  • 31 октября 2018

Спасатели обнаружили место, где предположительно находится фюзеляж самолета Boeing-737, потерпевшего крушение у берегов Индонезии. Корпус самолета находится на дне Яванского моря.

Водолазы нашли возможное местоположение фюзеляжа пассажирского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение у берегов Индонезии, передает ТАСС.

Корпус самолета находится на дне Яванского моря. Водолазам необходимо время, чтобы подтвердить полученные данные.

Ранее спасатели обнаружили тела десяти погибших в результате авиакатастрофы.

Самолет Boeing-737 Max индонезийского лоукостера Lion Air, выполнявший рейс Джакарта – Панкалпинанг, разбился через 13 минут после взлета у берегов Западной Явы утором 29 октября. На борту находились 189 человек, включая двух пилотов и шесть членов экипажа. Выживших нет. Причины авиакатастрофы пока не установлены.

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