Представители ВС России и ООН осмотрели разрушенные посты на Голанах

Российские военные совместно с представителями ООН осмотрели разрушенные боевиками посты в демилитаризованной зоне у Голанских высот на границе Сирии и Израиля. Выбить оттуда террористов удалось совсем недавно. Один из КПП они использовали для сборки и хранения взрывных устройств, там же находился и склад медикаментов, в основном иностранного производства. Ожидается, что процесс восстановления постов ООН в демилитаризованной зоне начнется с января будущего года.

Демилитаризованная зона на границе Израиля и Сирии. Район Голанских высот. У входа раньше висела табличка – 85-й пост ООН. Но его еще три года назад захватили боевики. Недавно их выбила сирийская армия. Пока здесь хозяйничали террористы, пост превратился в базу и полевой госпиталь, передает "ТВ Центр".

Недостатка в медикаментах у боевиков не было. Лекарства, шприцы, инвентарь. Десятки наименований и почти все импортные, с маркировкой стран производителей.

"Здесь хранились протезы, которые они использовали для восстановления потерянных конечностей боевиков при ведении боевых действий. Вот склад лекарств, который остался. Лекарства американского, израильского производства и имеющие срок годности", - рассказал полковник.

Гарнизон захваченного поста состоял из сотни террористов. По периметру – огневые точки и наблюдательные посты. И, конечно, мастерские по изготовлению фугасов. На столах штамповали заготовки для бомб. Тут же нарезали арматуру для усиления поражающего эффекта. И смешивали компоненты будущей взрывчатки. Производство замкнутого цикла. Весь процесс контролировали профессиональные подрывники.

"На данном столе можно видеть форму и гипс. Здесь производились сборка и формование различных взрывных устройств, которые они маскировали, возможно, под различные детские игрушки", - продолжил полковник.

Здесь же готовили и потенциальных исполнителей терактов. Причем, любой сложности. Кому и что поручали полевые командиры, детально расписано в найденном блокноте. Имена, фамилии. Вещдок, который поможет выяснить, кто входил в группировку и кто за какие операции отвечал.

"17 пачек ТНТ, молотый, это приблизительно, суммарно 30 килограммов, 24 марта 2017 года – три бомб, металлических для машин в руки Абу Хамам", - сказал местный житель Насер.

Одной из бомб на колесах должен был стать старый джип, брошенный во дворе.

Болтами, гайками, арматурой и взрывчаткой боевики планировали начинить эту машину и направить заминированный "джихадмобиль" на позиции сирийской армии. Но не успели. Понимая, что базу не удержать, террористы спешно отступили.

Уходя, боевики запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры", а именно она захватила пост в 2015 году, оставили на стенах надписи с угрозами: "Подождите, мы еще вернемся". Но это маловероятно. Не дожидаясь, когда своих представителей сюда отправят представители ООН, территорию проверили бойцы военной полиции. Чтобы убедиться, зона безопасна и сюда можно вернуть посты голубых касок.

"При проведении совместного патрулирования с миссией ООН, которое мы провели на прошлой неделе, мы посещали многие посты, которые они собирались представить к восстановлению. И было обращено внимание миссии ООН на то, что практически все посты разбиты и разграблены. Это один из немногих постов, который сохранился практически в первозданном виде", - заявил представитель ВС России в САР Артур Титаренко.

На следующей неделе комиссия ООН подсчитает ущерб и оценит обстановку. А 1 января, как ожидается, на 85-м посту, вновь станут на дежурство "голубые каски".

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, ТВ Центр, Сирия.