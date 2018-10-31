СМИ узнали о новых местах работы уволенных этой осенью губернаторов

Источник в администрации президента рассказал, что 15 ушедших этой осенью в отставку губернаторов получат должности в Счетной палате, Совфеде, Военно-промышленной комиссии, а также в ряде госкорпораций.

Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с ушедшими этой осенью в отставку губернаторами. Глава государства поблагодарил их за проделанную работу, а также выразил уверенность, что наработанные навыки и опыт помогут им "на других участках работы". Источник в администрации президента рассказал "Известиям", куда именно устроятся бывшие главы регионов.

Так, по данным газеты, экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова может стать аудитором Счетной палаты России. Бывшему главе Астраханской области Александру Жилкину предложили устроиться в одну из дочерних компаний "Газпрома" или "Лукойла". Экс-руководитель Хабаровского края Вячеслав Шпорт может оказаться в Военно-промышленной комиссии.

Кроме того, экс-губернатор Магаданской области Владимир Печеный, скорее всего, станет советником гендиректора компании "РусГидро", а бывший глава Башкортостана Рустэм Хамитов займет пост председателя совета директоров ПАО АНК "Башнефть".

Для некоторых бывших руководителей регионов подготовили места в Совете Федерации. Туда предложено уйти экс-главе Забайкальского края Наталье Ждановой, Олегу Королеву (возглавлял Липецкую область) и Александру Михайлову (был главой Курской области). Источник "Известий" в Совфеде подтвердил приход троих бывших губернаторов.