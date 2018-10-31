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14 российских вузов вошли в список лучших университетов мира

08:56
  • среда
  • 31 октября 2018

14 российских вузов оказались в рейтинге лучших университетов мира по версии издания U.S. News & World Report. Лучший из отечественных – МГУ.

В общий рейтинг лучших университетов мира по версии издания U.S. News & World Report вошли 14 российских вузов.

Лучший показатель у Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) – 275-е место.

Также в рейтинг попали национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Новосибирский государственный университет (НГУ), Московский физико-технический институт (МФТИ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Томский государственный университет (ТГУ), Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ), Томский политехнический университет (ТПУ), Казанский федеральный университет (КФУ), Высшая школа экономики (ВШЭ), Университет ИТМО, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, Уральский федеральный университет.

В тройке лидеров расположились три американских вуза - Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет.

Рейтинг U.S. News Best Global Universities составляется уже более 30 лет для американских университетов, а в международном формате начал выходить в 2014 году. В 2018 году в него попали 1250 университетов более чем из 60 стран мира. Основные критерии отбора – наличие публикаций, цитирование, мировая и региональная репутация.

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