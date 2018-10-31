ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦБ отозвал лицензии у московского и петербургского банков

09:10
  • среда
  • 31 октября 2018

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского "Инкаробанка" и "Международного банка Санкт-Петербурга". Такое решение регулятор принял в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Инкаробанка", являющегося участником системы страхования вкладов.

Как говорится в сообщении на сайте Банка России, в деятельности "Инкаробанка" прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

ЦБ направит в правоохранительные органы информацию о проводившихся "Инкаробанком" операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 340-е место в банковской системе России.

Банк России также отозвал лицензию у "Международного банка Санкт-Петербурга" (МБСП). Банк является участником системы страхования вкладов.

"Проблемы в деятельности кредитной организации Банк МБСП (АО) возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, в результате чего на ее балансе образовался значительный объем проблемных активов", - говорится в пресс-релизе регулятора.

Одновременно Банком России аннулирована лицензия на осуществление кредитной организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Читайте также:
Новости по теме
Центробанк
Центробанк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение