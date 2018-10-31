ЦБ отозвал лицензии у московского и петербургского банков

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского "Инкаробанка" и "Международного банка Санкт-Петербурга". Такое решение регулятор принял в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Инкаробанка", являющегося участником системы страхования вкладов.

Как говорится в сообщении на сайте Банка России, в деятельности "Инкаробанка" прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

ЦБ направит в правоохранительные органы информацию о проводившихся "Инкаробанком" операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 340-е место в банковской системе России.

Банк России также отозвал лицензию у "Международного банка Санкт-Петербурга" (МБСП). Банк является участником системы страхования вкладов.

"Проблемы в деятельности кредитной организации Банк МБСП (АО) возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, в результате чего на ее балансе образовался значительный объем проблемных активов", - говорится в пресс-релизе регулятора.

Одновременно Банком России аннулирована лицензия на осуществление кредитной организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.