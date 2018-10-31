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Жители деревни задержали подозреваемого в педофилии под Иркутском

10:20
  • среда
  • 31 октября 2018

Полиция Иркутской области наградит четверых жителей деревни Столбова, оказавших содействие в раскрытии резонансного преступления. Они задержали подозреваемого в изнасиловании двух школьниц. Местные жители узнали его по фотографии из СМИ, где была размещена ориентировка Следственного комитета.

51-летний Сергей Шеремет уже сидел в тюрьме за подобные преступления, отмечает "ТВ Центр". Недавно освободился, но совсем не изменился. Согласно материалам уголовного дела, 19 октября, днем, попросил на улице двух девочек, им по 12 лет, помочь дойти до дома, так как у него якобы прихватило сердце. Ну а там, надругался над ними.

"Учитывая, что ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления, ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - заявила старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ СУ СК по Иркутской области Юлия Крицкая.

Довольно быстро полицейские установили личность подозреваемого. В основном по тюремным татуировкам, которые смогли запомнить девочки. Шеремета объявили в розыск. Его фотографию повесили на каждом столбе.

Сергей Шеремет пришёл в местный магазин. Был узнан продавцом. Решение, говорит женщина, пришло как-то само собой - надо поймать! Подруга продавца Елизавета, вместе с экспедиторами, разгружавшими товар, отправились следом. Подозреваемый чуть было даже не ушёл. В какой-то момент его потеряли из виду. Но к погони присоединялись все новые и новые участники. Мужчину поймали и даже не били, хотя и знали, кто он и за что его разыскивают.

В полиции отметили, что местные жители - молодцы. Не растерялись. Конечно, подвергли себя опасности, но сделали все в рамках закона. Пообещали наградить всех участников задержания. А пока сфотографировали для доски почета. В деревне теперь шутят: это следствие вели продавцы.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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Подозреваемый педофил под Иркутском
Подозреваемый педофил под Иркутском
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