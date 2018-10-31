В среду в Индии открыли самую высокую в мире статую - монумент деятелю индийского национально-освободительного движения Виллабхаи Пателю. Памятник получил название Статуя Единства.

В Индии в среду торжественно открыли самую высокую в мире статую. Памятник вместе с постаментом достигает 240 метров, передает "ТВ Центр".

Он посвящен национальному герою страны, борцу за независимость Виллабхаи Пателю и получил название Статуя Единства. Её строили пять лет. Стоимость монумента превысила 400 миллионов долларов. Для возведения понадобились десятки тысяч тонн бетона, стальной арматуры и бронзовых листов. В работах задействовали более двух с половиной тысяч строителей.

Памятник получился в два раза выше, чем знаменитая Статуя Свободы в Нью-Йорке.