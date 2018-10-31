ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Индии открыли самую высокую в мире статую

10:29
  • среда
  • 31 октября 2018

В среду в Индии открыли самую высокую в мире статую - монумент деятелю индийского национально-освободительного движения Виллабхаи Пателю. Памятник получил название Статуя Единства.

В Индии в среду торжественно открыли самую высокую в мире статую. Памятник вместе с постаментом достигает 240 метров, передает "ТВ Центр".

Он посвящен национальному герою страны, борцу за независимость Виллабхаи Пателю и получил название Статуя Единства. Её строили пять лет. Стоимость монумента превысила 400 миллионов долларов. Для возведения понадобились десятки тысяч тонн бетона, стальной арматуры и бронзовых листов. В работах задействовали более двух с половиной тысяч строителей.

Памятник получился в два раза выше, чем знаменитая Статуя Свободы в Нью-Йорке.

Главное сегодня
Статуя Единства
Статуя Единства
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение