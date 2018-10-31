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Девушка упала с третьего этажа на посетительницу московского ТЦ

09:29
  • среда
  • 31 октября 2018

В торговом центре на Хорошевском шоссе девушка пыталась сделать фотографию на перилах третьего этажа, но не удержала равновесия и упала вниз на проходившую женщину. СК начал проверку.

Столичные следователи начали проверку после травмирования двух человек в московском торговом центре, говорится в сообщении ведомства.

По данным СМИ, ЧП произошло в торговом центре на Хорошевском шоссе. Девушка забралась на перила фудкорта на третьем этаже ради фотографии, но не удержалась и упала вниз на проходящую женщину. Обе пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В то же время в следственном комитете утверждают, что обе девушки получили травмы при падении с высоты. 

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