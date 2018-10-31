Источник рассказал о сложностях с осмотром "Адмирала Кузнецова" после аварии

Военные моряки продолжают осматривать авианосец "Адмирал Кузнецов" на предмет повреждений после аварии плавучего дока ПД-50. Специалистов, впрочем, ожидают серьезные трудности при осмотре нижних палуб корабля.

Военные моряки и представители промышленности продолжают осматривать авианосец "Адмирал Кузнецов" на предмет повреждений после аварии плавучего дока ПД-50 в Мурманске. Чтобы получить точную картину состояния крейсера, впрочем, специалистам придется изучить внутренние помещения общей протяженностью в несколько десятков километров. С этим могут возникнуть непредвиденные сложности, рассказал источник "Известий".

По предварительным данным, авианосец во время нерасчетного спуска на воду получил несколько ударов. Часть из них пришлась ниже ватерлинии. С внешней стороны там, судя по всему, обошлось без серьезных повреждений, однако теперь нужно понять, не было ли повреждений внутри корабля.

Команде предстоит осмотреть все палубы по периметру. Особенно непросто процесс будет проходить на нижних палубах, где находятся складские помещения, места для размещения личного состава и оружия и технических средств морской пехоты. Как отмечает газета, многие помещения на этих палубах опечатаны и не открывались с советских времен.

Плавучий док затонул при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в ночь на вторник, 30 октября. В результате инцидента упали два башенных крана. Из-за этого на корабле образовалось рваное отверстие выше ватерлинии размером четыре на пять метров.

Корабль "Адмирал Кузнецов" - единственный российский авианосец. Сейчас он проходит модернизацию. В сентябре сообщалось, что "Адмирал Кузнецов" будет передан флоту после ремонта к середине 2021 года. Из-за произошедшей аварии эти сроки могут ощутимо измениться.