Симонов предложил выслушать аргументы нефтяных компаний

Почему нефтяники идут в правительство и просят разрешить им поднять цены на бензин? Они несут такие убытки или это простая алчность? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Нефтяники просят у правительства поднять цены на бензин. Что стоит за этим? Серьезные убытки или простая алчность? Эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с Константином Симоновым, главой Фонда национальной энергетической безопасности.

"Нефтяные компании у нас традиционно обвиняют в том, что они жадные. И я не собираюсь изображать их нищими. Конечно, нефтяные компании хорошо заработали на росте мировых нефтяных цен и на девальвации рубля. Но, тем не менее, я все-таки призываю к объективности. Лучше услышать их аргументы или хотя бы попытаться", - сказал Симонов.

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