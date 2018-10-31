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Симонов предложил выслушать аргументы нефтяных компаний

10:12
  • среда
  • 31 октября 2018

Почему нефтяники идут в правительство и просят разрешить им поднять цены на бензин? Они несут такие убытки или это простая алчность? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Нефтяники просят у правительства поднять цены на бензин. Что стоит за этим? Серьезные убытки или простая алчность? Эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с Константином Симоновым, главой Фонда национальной энергетической безопасности.

"Нефтяные компании у нас традиционно обвиняют в том, что они жадные. И я не собираюсь изображать их нищими. Конечно, нефтяные компании хорошо заработали на росте мировых нефтяных цен и на девальвации рубля. Но, тем не менее, я все-таки призываю к объективности. Лучше услышать их аргументы или хотя бы попытаться", - сказал Симонов.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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