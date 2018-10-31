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Взрыв произошел у здания ФСБ в Архангельске, один человек погиб

09:24
  • среда
  • 31 октября 2018

Взрыв произошел у здания управления ФСБ по Архангельской области. Предварительно, в результате инцидента утром 31 октября погиб один человек.

Взрыв произошел возле здания управления ФСБ по Архангельской области утром в среду. Всех сотрудников ведомства эвакуировали.

По предварительным данным, в результате взрыва скончался один человек, он получил ранения при взрыве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. Личность погибшего устанавливается.

О причинах взрыва пока не сообщается. По данным источника "Интерфакса", в центре Архангельска на Троицком проспекте "раздался небольшой мощности хлопок небытового характера". Источник "Российской газеты" в силовых ведомствах утверждает, что был совершен самоподрыв.

Обновление: информацию о взрыве, который произошел на входе в здание регионального управления ФСБ, подтвердили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Подробности не приводятся.

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Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области
Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области
Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области
Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области
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