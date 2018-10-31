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20 человек погибли при крушении вертолета в Афганистане

09:51
  • среда
  • 31 октября 2018

При крушении военного вертолета на западе Афганистана погибли 20 человек. Среди жертв крушения - высокопоставленные военные и чиновники. По предварительным данным, вертолет сбили талибы.

В Афганистане потерпел крушение военный вертолет, сообщает "Интерфакс".

Машина упала в уезде Анар-Дара на западе страны.

Погибли все 20 человек, находящиеся на борту. Среди них были высокопоставленные военные и депутаты местного совета. В частности, глава совета провинции Фарах Фарид Бахтавар, член совета провинции Джамила Амини и заместитель командующего 207-го армейским корпусом Нематуллах Халил.

По данным местных СМИ, вертолет сбили боевики запрещенного в России террористического движения "Талибан".

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