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Контракт на поставку С-400 в Индию был заключен в рублях

09:44
  • среда
  • 31 октября 2018

Из-за угрозы американских санкций контракт о поставках российских зенитных ракетных систем С-400 в Индию изначально планировалось заключать в национальных валютах. В конечном счете, выбор пал на рубль.

Контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 в Индию заключен в рублях. Об этом, как передает ТАСС, в среду сообщил журналистам вице-премьер России Юрий Борисов.

Возможность перевода расчетов в национальные валюты Москва и Дели начали рассматривать в связи с угрозой санкций со стороны Соединенных Штатов. На минувшей неделе глава Рособоронэкспорта Александр Михеев подтвердил, что Индия точно не будет расплачиваться с Россией в долларах. "Мы перешли на схему расчетов в местных валютах: индийская рупия - рубль", - заявил Михеев.

Договоренность по комплексам С-400 была подписана во время визита президента Владимира Путина в Дели. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих систем после Китая и Турции.

Борисов подчеркнул, что поставкам зенитных ракетных комплексов С-400 в российскую армию крупные иностранные заказы никак не помешают: концерн "Алмаз-Антей" уже начал наращивать производство.

"Предприятие получило большой объем экспортных поставок и очень большой пакет предложений, многие хотят купить российские комплексы ПВО. Плюс по два бригадных комплекта ежегодно мы ставим на вооружение в России. Поэтому мы на коллегии ВПК рассматривали возможности баланса производства, чтобы не было узких мест", - пояснил Борисов.

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