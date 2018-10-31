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Спасатели засекли черный ящик с разбившегося индонезийского Boeing

10:20
  • среда
  • 31 октября 2018

Возле места крушения пассажирского самолета в Яванском море запеленговали сигнал, исходящий от черного ящика. Спасатели также обнаружили несколько крупных объектов, в числе которых, как предполагается, - одно из крыльев воздушного судна.

Спасатели засекли сигнал, который, предположительно, исходит от бортового самописца рухнувшего в море самолета индонезийской авиакомпании Lion Air. Об этом, как передает ТАСС, в среду сообщил представитель местного Морского исследовательского технологического центра.

"Специальные устройства запеленговали сигнал, в настоящее время водолазы проверяют полученную информацию", - заявил он журналистам. По его словам, специалисты также получили изображения, на которых, судя по всему, можно видеть крыло лайнера. В общей сложности спасатели нашли три крупных объекта.

Ранее главнокомандующий ВС республики маршал Хади Тчахджанто сообщил, что спасатели определили примерное место, где может находиться корпус самолета.

Тем временем в Индонезии начались первые отставки из-за катастрофы. Так, своей должности лишился технический директор Lion Air. Кроме того, по данным Reuters, с должностей были сняты также несколько техников компании.

Boeing 737 авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета воздушное судно рухнуло в Яванское море. На борту находились 189 человек, все они погибли. Как стало известно позднее, за день до крушения на самолете были обнаружены технические неисправности. По всей видимости, неполадки были намного серьезнее, чем утверждало руководство Lion Air.

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