ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Перми умер знаменитый Nonono cat

10:31
  • среда
  • 31 октября 2018

В Перми умер звезда YouTube кот, получивший прозвище Nonono cat. В 2011 году в Сеть попало видео, где животное, завидев маленькую девочку, пятится назад и орет no-no-no.

Кот Маркиз, прославившийся благодаря ролику на YouTube под именем Nonono cat, умер в Перми, пишет МИР 24.

Видео с котом, орущим no-no-no, попало в сеть в 2011 году и стало вирусным. Ролик принес хозяину почти шести тысяч долларов. Маркиза показывали даже на Animal Planet.

Хозяин Маркиза объяснил, что крики кота – это реакция на маленькую девочку, которая пришла к ним в гости в 2004 году.

"Маркиз, едва увидев ее, заорал дурниной. Орал так три часа, мы с другом пытались его успокоить. Как только девочка приближалась, у Маркиза начиналась истерика", - вспоминает хозяин.

Читайте также:
Главное сегодня
Кот Маркиз
Кот Маркиз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение