В Перми умер знаменитый Nonono cat

В Перми умер звезда YouTube кот, получивший прозвище Nonono cat. В 2011 году в Сеть попало видео, где животное, завидев маленькую девочку, пятится назад и орет no-no-no.

Кот Маркиз, прославившийся благодаря ролику на YouTube под именем Nonono cat, умер в Перми, пишет МИР 24.

Видео с котом, орущим no-no-no, попало в сеть в 2011 году и стало вирусным. Ролик принес хозяину почти шести тысяч долларов. Маркиза показывали даже на Animal Planet.

Хозяин Маркиза объяснил, что крики кота – это реакция на маленькую девочку, которая пришла к ним в гости в 2004 году.

"Маркиз, едва увидев ее, заорал дурниной. Орал так три часа, мы с другом пытались его успокоить. Как только девочка приближалась, у Маркиза начиналась истерика", - вспоминает хозяин.