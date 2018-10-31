ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд снял арест со счета Улюкаева, чтобы приставы могли списать 125 миллионов штрафа

10:52
  • среда
  • 31 октября 2018

Столичный суд пошел навстречу судебным приставам, которые просили снять арест с банковского счета Алексея Улюкаева, чтобы списать находящуюся на нем сумму для погашения штрафа.

Замоскворецкий суд Москвы снял обеспечительный арест с банковского счета бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за получение взятки, сообщает "Интерфакс". На такой мере настаивали судебные приставы, которые из-за ареста счета не могли списать находящуюся на нем сумму для погашения штрафа.

"Суд постановил: удовлетворить заявление судебного пристава, отменить обеспечительный арест, наложенный на банковский счет в ПАО "Сбербанк", зарегистрированный на имя Улюкаева", - говорится в решении судьи Ларисы Семеновой.

По приговору суда Улюкаев должен уплатить штраф в размере 130 миллионов 433 тысяч рублей. 5 миллионов из этой суммы приставам удалось списать в первых числах октября. Таким образом, сумма задолженности экс-чиновника на данный момент составляет примерно 125 миллионов рублей.

Зимой прошлого года Улюкаева признали виновным в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

В приговоре отмечалось, что до выплаты штрафа будет сохранен арест на имущество Улюкаева: земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративной закладки из серебряного сплава.

Читайте также:
Главное сегодня
Алексей Улюкаев
Алексей Улюкаев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение