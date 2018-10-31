Прокуратура начала проверку по факту взрыва у здания ФСБ в Архангельске

В Архангельске на входе в здание управления ФСБ утром в среду произошел взрыв. Информацию об этом подтвердили в НАК. Тем временем региональная прокуратура уже инициировала проверку по факту инцидента. Предварительно, в результате взрыва погиб один человек.

Прокуратура Архангельской области проводит проверку по факту взрыва у входа в здание регионального управления ФСБ.

"Начали проверку. Сотрудники выехали на место. Пока конкретной информации о причинах нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Предварительно, в результате взрыва погиб один человек. Его личность устанавливается. В настоящий момент на месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранительных органов.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете подтвердили информацию о взрыве на Троицком проспекте в центре Архангельска. Взрыв прогремел на входе в здание управления ФСБ утром в среду.

По данным источника "Российской газеты" в силовых ведомствах региона, у здания ФСБ произошел самоподрыв. Официально об этом пока не сообщается.