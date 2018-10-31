Взрывное устройство сработало внутри здания ФСБ в Архангельске

Неустановленное взрывное устройство сработало внутри здания управления ФСБ по Архангельской области. Ранее сообщалось, что взрыв произошел у здания. Подробности инцидента сообщил губернатор Игорь Орлов. По его данным, один человек погиб и еще трое пострадали.

Губернатор Поморья Игорь Орлов рассказал первые подробности о взрыве в Архангельске, передает "Интерфакс". По его данным, неустановленное взрывное устройство сработало внутри здания ФСБ. "Преступление произошло внутри здания", - подчеркнул Орлов. Ранее сообщалось, что взрыв произошел возле здания ФСБ. Один человек погиб и еще трое пострадали, они находятся в больнице. "Мы можем подтвердить, что погиб один человек, который не является сотрудником ФСБ", - сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального управления ФСБ Елизавета Семушина. Ранее проверку по факту инцидента инициировали в прокуратуре Архангельской области.