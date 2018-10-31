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Взрывное устройство сработало внутри здания ФСБ в Архангельске

11:00
  • среда
  • 31 октября 2018

Неустановленное взрывное устройство сработало внутри здания управления ФСБ по Архангельской области. Ранее сообщалось, что взрыв произошел у здания. Подробности инцидента сообщил губернатор Игорь Орлов. По его данным, один человек погиб и еще трое пострадали.

Губернатор Поморья Игорь Орлов рассказал первые подробности о взрыве в Архангельске, передает "Интерфакс". По его данным, неустановленное взрывное устройство сработало внутри здания ФСБ.

"Преступление произошло внутри здания", - подчеркнул Орлов. Ранее сообщалось, что взрыв произошел возле здания ФСБ.

Один человек погиб и еще трое пострадали, они находятся в больнице. "Мы можем подтвердить, что погиб один человек, который не является сотрудником ФСБ", - сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального управления ФСБ Елизавета Семушина.

Ранее проверку по факту инцидента инициировали в прокуратуре Архангельской области.

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Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области
Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области
Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области
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