ЦБ оценил ущерб от деятельности "Кэшбери" в 3 миллиарда рублей

По оценкам Центробанка, сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды "Кэшбери" может достичь трех миллиардов рублей. Ранее потенциальный ущерб оценивался в один миллиард рублей.

Ущерб от деятельности финансовой пирамиды "Кэшбери" может возрасти до трех миллиардов рублей, об этом ТАСС сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

"Сумма в один миллиард рублей - это консервативная оценка. Но по экспертным данным, сумма ущерба составляет от одного до трех миллиардов рублей", - заявили в ЦБ.

Ранее Центробанк России передал в Генпрокуратуру и полицию информацию о группе компаний "Кэшбери", в деятельности которых обнаружены признаки финансовой пирамиды. Они" занималась тем, что привлекали к своей деятельности людей, обещая доход. При этом лицензии ЦБ на предоставление финансовых услуг у компании нет, а также отсутствуют признаки реальной экономической деятельности.

В свою очередь "Кэшбери" приостановила деятельность до 1 ноября. Временно заблокированы ввод и вывод средств, начисление бонусов и внутренние переводы.