Путин запустил крупное месторождение алмазов в Якутии

Верхне-Мунское месторождение, запущенное в Якутии в среду, закрепит позицию компании "Алроса" в качестве лидера в сфере добычи алмазов на мировом рынке, заявил Владимир Путин. По видеосвязи из Кремля президент принял участие во вводе в месторождения в промышленную эксплуатацию.

В Якутии введено в эксплуатацию новое алмазное месторождение Верхне-Мунское. Старт запуску в режиме видеоконференции дал Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

- Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите запустить Верхне-Мунское месторождение в эксплуатацию и осуществить первый промышленный взрыв.

- Начинайте.

Согласно проекту, производительность нового месторождения - три миллиона тонн руды в год. Такой объём позволит закрепиться российской "Алросе" в качестве лидера на иностранных рынках. Уже сейчас у корпорации 27% процентов мировой добычи алмазов.

"Одно из важнейших направлений при реализации проектов подобного рода это, конечно, сохранение природы. Знаю, что проведены экспертизы все, но тем не менее в процессе эксплуатации прошу обратить на это обстоятельство особое внимание. Так же, как и на вопросы охраны здоровья, охраны труда всех, кто работает и будет в будущем работать на этом предприятии. Месторождение огромное. Объем работ предстоит колоссальный. Но это полезное, важное мероприятие не только для компании, но и для Якутии, для всего Дальнего Востока, для России в целом", - заявил президент России Владимир Путин.