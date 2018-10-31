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Лавров: устроители русофобских провокаций терпят фиаско

11:50
  • среда
  • 31 октября 2018

Движение соотечественников сплотилось в ответ на русофобскую политику. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Противодействие русофобии, активно насаждаемой в некоторых странах, стало главной темой на открывшемся в Москве VI Всемирном конгрессе соотечественников, передает "ТВ Центр".

В нём участвуют 400 делегатов из 98 стран. Среди приоритетных вопросов – сохранение и продвижение русского языка за рубежом, защита прав соотечественников. Москва на самом высоком уровне оказывает поддержку диаспорам в других странах, несмотря на растущее давление, экономические санкции и попытки создать информационную блокаду. Об этом на заседании конгресса говорил глава МИД России Сергей Лавров.

"В ряде государств усиливаются нападки на русский язык и российское образование, предпринимаются настойчивые попытки посеять раздор в структурах соотечественников, включая их молодёжное крыло. С удовлетворением отмечаю, что устроители этих провокаций терпят фиаско. Реакцией на русофобскую политику стало дальнейшее сплочение движения соотечественников, укрепление солидарности между его отдельными организациями", - сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

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Сергей Лавров на Всемирном конгрессе соотечественников
Участники Всемирного конгресса соотечественников
Участники Всемирного конгресса соотечественников
Всемирный конгресс соотечественников
Всемирный конгресс соотечественников
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