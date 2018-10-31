Путин подписал закон о льготах для граждан предпенсионного возраста

Владимир Путин утвердил сохранение льгот по имущественным налогам для граждан предпенсионного возраста. Подписанный президентом закон вступит в силу 1 января 2019 года.

Владимир Путин в среду подписал ряд важных законов, передает "ТВ Центр". Документы опубликованы на официальном сайте правовой информации.

В частности, в Налоговый кодекс внесены поправки, касающиеся льгот для граждан старшего возраста. Закрепляется ныне действующая схема начисления налогов на земельные участки и другую недвижимость. Льготы будут действовать с 55 лет для женщин и с 60 лет - для мужчин, независимо от времени выхода на пенсию.

Еще один подписанный президентом закон сокращает с одного месяца до 15 дней срок вынесения решения о выдаче сертификата на материнский капитал. Кроме того, вступает в силу пакет документов, направленных на развитие науки в нашей стране.

Упрощается процедура закупок для государственных и муниципальных образовательных учреждений, а также устанавливаются налоговые льготы для компании, которые работают на базе инновационных научно-технологических центров.