В ООН обсудили ситуацию в Донбассе без участия представителей ДНР и ЛНР

В Совбезе ООН обсудили предстоящие выборы в ДНР и ЛНР, но без представителей самих республик. Предложение России заслушать доклады о ситуации в Донбассе было отвергнуто. Более того, постпреды ряда стран назвали это голосование незаконным. Хотя возможность его проведения предусмотрена минскими соглашениями.

Обсуждение ситуации на юго-востоке Украины в формате Совбеза ООН прошло без участия представителей ДНР и ЛНР, передает "ТВ Центр". А ведь именно намеченным на 11 ноября выборам в Донбассе и было посвящено заседание. От лица Великобритании, США и еще нескольких государств Карен Пирс призвала не допустить их проведения.

"Мы считаем эти так называемые выборы незаконными. Они являются очередным примером российской кампании по дестабилизации Украины. Они напрямую нарушают Минские соглашения и являются нелегитимными в соответствии с украинским законодательством", - заявила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что договоренности, на которые ссылаются западные коллеги, касаются муниципальных выборов. А предстоящее голосование призвано восполнить вакуум власти в республиках. После гибели в результате теракта Александра Захарченко в августе этого года Донецк остался без лидера, избранного населением. И именно подпись Захарченко стоит под минскими соглашениями. Василий Небензя привел цитату Петра Порошенко, заявившего, что минского формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе попросту "не существует".

"В том, что киевская власть не выполняет Минские договоренности, виноваты вы – ЕС и США. ЕС и США нам твердят, что антироссийские санкции будут сняты, когда будут выполнены минские договоренности. А поскольку эти договоренности не выполняет нынешняя киевская власть, то такая позиция означает приглашение Украине продолжать саботировать минские соглашения", - сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

В частности, украинские власти не выполняют свои политические обязательства перед жителями неподконтрольного Киеву Донбасса – напротив, всеми силами обостряют конфликт.

"У нас есть такая поговорка: "Спички детям не игрушка". Сейчас эти "дети" ходят по Киеву с факельными шествиями и нацистскими лозунгами, нацистские добровольческие батальоны воюют в Донбассе. Вы предпочитаете этого не замечать. Вы выпустили джинна из бутылки, а теперь не то что не хотите, а просто не можете его обратно загнать. У великого русского поэта Александра Пушкина есть такие строки: "Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад", - процитировал Небензя.

Но, что особенно тревожно, Киев не выполняет договоренности о прекращении огня. За последние месяцы ВСУ продвинулись на 15 километров вглубь "серой зоны".

"За последние шесть недель случаи нарушения режима прекращения огня снова участились, что отразилось на количестве погибших среди мирного населения", - заявил заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Выступивший в Совбезе ООН украинский дипломат Владимир Ельченко по традиции бездоказательно назвал предстоящие выборы «российской провокацией. В самих ДНР и ЛНР выразили недоумение по поводу того, что их позиция так и не была услышана.

Егор Киселёв, Алина Напара, "ТВ Центр".