Убивший 100 человек санитар из Германии пытался снискать уважение коллег

Самое громкое дело о массовом убийстве в истории послевоенной Германии - так окрестили судебный процесс, который начинается в Ольденбурге. Бывший санитар местной больницы Нильс Хёгель сознался в убийстве более 100 человек. Он вводил пациентам смертельные дозы препаратов, после чего пытался реанимировать их. По его собственному признанию, на это его побудили скука, давление на работе и желание снискать уважение коллег.

Судебный процесс над бывшим санитаром Нильсом Хёгелем начался с минуты молчания по его жертвам, передает "ТВ Центр". Их, по версии прокуратуры, больше сотни. "Доктор смерть", как окрестила бывшего санитара немецкая пресса, уже отбывает пожизненное за убийство шести пациентов. Расследование в отношении 100 эпизодов продолжается. На вопрос судьи: соответствуют ли действительности предъявленные обвинения, Хёгель ответил: "Да".

"Честно говоря, было полной неожиданностью то, что он сказал. Мы сделали большой шаг вперед. На своем последнем допросе в 2014 году Хёгель не произнес ни слова. Теперь он выглядел, как уязвимый маленький убийца, он не был высокомерным, агрессивным или опасным", - рассказал внук жертвы Кристиан Марбах.

Он прячет лицо, хотя оно давно известно всей Германии. История началась еще в 2005 году. Тогда Хёгеля арестовали за введение пациенту препарата, который ему не назначали. Больной чудом выжил. А против медбрата завели уголовное дело. Осудили за попытку убийства на семь с половиной лет. Позже выяснилось, что санитар систематически вводил своим жертвам смертельные инъекции. Мотив убийцы поражает своим цинизмом.

"По данным прокуратуры, Хёгель провоцировал реанимационные ситуации, в которых он планировал проявить себя как талантливый медик и заработать репутацию настоящего спасателя. Кроме того, так он боролся со своей личной скукой", - прокомментировала пресс-секретарь областного суда в Ольденбурге Мелани Биттер.

Признание Хёгеля в 106 убийствах означает, что он самый массовый серийный убийца не только в послевоенной Германии, но и в Европе. Больше только на счету нацистских преступников. Защита санитара сначала утверждала, что, вводя смертельные инъекции, он проявлял сострадание к безнадежно больным. Теперь заявляет, что их клиент страдал от постоянного стресса. Что не мог пережить смерть отца и беременной супруги. Что в детстве его обижали, а во взрослом возрасте не любили женщины.

"Мы ожидаем, что он наконец полностью объяснит, что произошло. Мы также хотим понять контекст событий. Важно прояснить ответственность его коллег и должностных лиц больниц, чтобы и над ними начались суды", - сказал адвокат потерпевших Габи Люббен.

После первого смертельного случая выяснилось: коллеги знали, что Хёгель что-то вводил скончавшемуся пациенту. Однако медбрат остался на своем месте. Более сотни родственников погибших требуют тщательного расследования и обвиняют суд в затягивании дела. Впрочем, там уже заявили, что процесс закончится не раньше мая следующего года.

Александр Огородников. "ТВ Центр".