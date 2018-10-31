В Москве состоялось заседание Директорской ложи. Руководители десятков самых известных театров собрались в центре столицы, чтобы поговорить о наболевшем. Встреча была закрытой - даже для актёров. Вход - строго по пригласительным.

Марк Захаров продолжает принимать поздравления. Не только с юбилеем. Будучи непререкаемым авторитетом, он является старшиной столичного цеха деятелей культуры. На повестке дня сегодня - проблемы общего характера, отмечает "ТВ Центр". Например, кто в театре главный? Худрук или всё-таки директор?

"Есть вещи, которые не должны решаться на конкурсной основе. Например, если я хочу поставить спектакль данного автора, любимого мной, то это не значит, что надо делать тендер, конкурс. И искать другого автора, который возьмет меньший гонорар", - уверен народный артист СССР, художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров.

В "Ленкоме" эта проблема решена. Захаров со своим директором нашли общий язык несколько десятилетий назад. По глазам видно.

"Если есть такой уровень, как Марк Анатольевич, даже не обсуждается. Должен быть главным художественный руководитель", - сказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

Директорская ложа театров Москвы - это еще и возможность просто увидеться, забыв о рутине. Когда все свои, можно и пооткровенничать.

"Поделиться опытом, информацией, порадоваться успехам другого человека. Это, мне кажется, очень важно. Не все особо радуются. Зависть процветает гораздо активнее, чем всё остальное", - посетовала народная артистка России, директор и художественный руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина.

Один из самых больных вопросов - госфинансирование. Почему одним театрам - больше, другим - меньше? В одиночку с этим не справиться.

"Чтобы это была не сложившаяся ситуация, а ситуация, которая учитывает экономическое положение - и страны, и театра", - сказал гендиректор Большого театра Владимир Урин.

У директоров московских театров - настроение совсем иное. Им столичные власти помогают постоянно. И останавливаться не собираются.

"Вы на секундочку представьте, да? Предыдущий бюджет был порядка 42 миллиардов. Сегодняшний бюджет - 67 миллиардов. Понимаете, какая разница? Какое внимание уделяется культуре. В том числе - драматическим театрам", - заявил народный артист России, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Самым неожиданным гостем заседания Директорской ложи стал Стивен Сигал. От комментариев герой американских боевиков с российским паспортом отказался. Возможно, выполняет очередное спецзадание - от воротил Голливуда. Цель - перенять столь успешный московский опыт.

Ольга Стрельцова, Тимур Ахмедов, "ТВ Центр".