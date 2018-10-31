Роскосмос назвал причину крушения "Союза-ФГ"

Комиссия, расследовавшая причину крушения ракеты-носителя "Союз-ФГ", завершила свою работу. Эксперты пришли к выводу, что к аварии привела неполадка датчика, сигнализирующего о расхождении первой и второй ступеней.

Причиной аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя. Такова официальная версия Роскосмоса, озвученная сегодня исполнительным директором корпорации по пилотируемым программам Сергеем Крикалевым.

"Пару дней назад закончила работу аварийная комиссия, авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней. Одна из "боковушек" при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени. Причиной тому, то, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней", - цитирует Крикалева ТАСС.

По словам представителя Роскосмоса, сейчас проводится цикл мероприятий, направленных на то, чтобы обеспечить безопасность дальнейших полетов.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" стартовала 11 октября с Байконура. На борту корабля, направлявшегося к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Экипажу удалось совершить экстренную посадку в Казахстане. Космонавты провели ночь под наблюдением врачей, а уже на следующий день их доставили в Москву.