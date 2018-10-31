ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роскосмос назвал причину крушения "Союза-ФГ"

11:40
  • среда
  • 31 октября 2018

Комиссия, расследовавшая причину крушения ракеты-носителя "Союз-ФГ", завершила свою работу. Эксперты пришли к выводу, что к аварии привела неполадка датчика, сигнализирующего о расхождении первой и второй ступеней.

Причиной аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя. Такова официальная версия Роскосмоса, озвученная сегодня исполнительным директором корпорации по пилотируемым программам Сергеем Крикалевым.

"Пару дней назад закончила работу аварийная комиссия, авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней. Одна из "боковушек" при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени. Причиной тому, то, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней", - цитирует Крикалева ТАСС.

По словам представителя Роскосмоса, сейчас проводится цикл мероприятий, направленных на то, чтобы обеспечить безопасность дальнейших полетов.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" стартовала 11 октября с Байконура. На борту корабля, направлявшегося к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Экипажу удалось совершить экстренную посадку в Казахстане. Космонавты провели ночь под наблюдением врачей, а уже на следующий день их доставили в Москву.

Читайте также:
Главное сегодня
Ракеты-носитель "Союз-ФГ"
Ракеты-носитель "Союз-ФГ"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение