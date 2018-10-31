ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пожар на нефтебазе в ХМАО потушен

11:35
  • среда
  • 31 октября 2018

Пожар на Хохряковском месторождении в ХМАО ликвидирован. Огнем повреждены два резервуара и два здания. В результате ЧП пострадали три человека.

Пожар на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе потушен, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

Возгорание было ликвидировано в 12:24 (10:24 по московскому времени). По предварительным данным, повреждены два резервуара объемом пять тысяч кубометров и два здания.

Резервуар с нефтью на Хохряковском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе разгерметизировался и загорелся накануне днем при проведении плановых работ. Пламя быстро перекинулось на вторую цистерну и административное здание. В общей сложности огнем были охвачены около одной тысячи квадратных метров. Утром 31 октября пожар локализовали на площади 300 квадратных метров.

В результате ЧП пострадали три человека. Двое из них находятся в реанимации. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Главное сегодня
Пожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение