Пожар на нефтебазе в ХМАО потушен

Пожар на Хохряковском месторождении в ХМАО ликвидирован. Огнем повреждены два резервуара и два здания. В результате ЧП пострадали три человека.

Пожар на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе потушен, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

Возгорание было ликвидировано в 12:24 (10:24 по московскому времени). По предварительным данным, повреждены два резервуара объемом пять тысяч кубометров и два здания.

Резервуар с нефтью на Хохряковском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе разгерметизировался и загорелся накануне днем при проведении плановых работ. Пламя быстро перекинулось на вторую цистерну и административное здание. В общей сложности огнем были охвачены около одной тысячи квадратных метров. Утром 31 октября пожар локализовали на площади 300 квадратных метров.

В результате ЧП пострадали три человека. Двое из них находятся в реанимации. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.