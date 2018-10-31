ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Скрипаль отказался общаться с прессой

12:06
  • среда
  • 31 октября 2018

Сергей Скрипаль, якобы отравленный в марте с дочерью Юлией в Солсбери, общаться с прессой больше не будет. Об этом сообщил автор книги о бывшем сотруднике ГРУ Марк Урбан.

Сергей Скрипаль не желает общаться с прессой и больше не будет давать интервью. Как пишут Дни.ру, такую версию исчезновения экс-полковника ГРУ высказал британский журналист Марк Урбан, который ранее опубликовал книгу, основанную на интервью с россиянином.

Он рассказал, что неоднократно пытался получить доступ к Скрипалю с помощью связей в правительстве и разведке. По словам одного из собеседников Урбана, бывший разведчик, если и захочет сделать заявление, то сделает это через дочь Юлию.

Сергея и Юлия Скрипали пострадали в Солсбери 4 марта. В Лондоне утверждают, что бывшего полковника и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Оно, по данным британской стороны, производилось только в России. Москва эти обвинения категорически отвергает.

Британские власти неоднократно отказывали российским дипломатам в доступе к Скрипалям. О том, где они сейчас находятся, ничего неизвестно.

Читайте также:
Новости по теме
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль в суде
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль в суде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение