Скрипаль отказался общаться с прессой

Сергей Скрипаль, якобы отравленный в марте с дочерью Юлией в Солсбери, общаться с прессой больше не будет. Об этом сообщил автор книги о бывшем сотруднике ГРУ Марк Урбан.

Сергей Скрипаль не желает общаться с прессой и больше не будет давать интервью. Как пишут Дни.ру, такую версию исчезновения экс-полковника ГРУ высказал британский журналист Марк Урбан, который ранее опубликовал книгу, основанную на интервью с россиянином.

Он рассказал, что неоднократно пытался получить доступ к Скрипалю с помощью связей в правительстве и разведке. По словам одного из собеседников Урбана, бывший разведчик, если и захочет сделать заявление, то сделает это через дочь Юлию.

Сергея и Юлия Скрипали пострадали в Солсбери 4 марта. В Лондоне утверждают, что бывшего полковника и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Оно, по данным британской стороны, производилось только в России. Москва эти обвинения категорически отвергает.

Британские власти неоднократно отказывали российским дипломатам в доступе к Скрипалям. О том, где они сейчас находятся, ничего неизвестно.