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НАК сообщил, как произошел взрыв в здании ФСБ в Архангельске

12:15
  • среда
  • 31 октября 2018

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили подробности взрыва в управлении ФСБ по Архангельской области. По данным ведомства, в здание вошел мужчина и достал из сумки предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках.

Мужчина, вошедший в среду утром в здание управления ФСБ по Архангельской области, погиб при взрыве неустановленного устройства, которое он достал из сумки, пишет Газета.ру.

Как сообщили информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), ранения получили также три сотрудника ФСБ.

"Лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении НАК.

Губернатор Поморья ранее заявил, что неустановленное взрывное устройство сработало внутри здания ФСБ. До этого сообщалось, что взрыв произошел возле здания. Проверку инициировала региональная прокуратура.

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Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области
Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области
Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области
Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области
Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области
Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области
Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области
Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области
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