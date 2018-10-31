Путину доложили о взрыве в здании ФСБ в Архангельске

Президент России Владимир Путин проинформирован о взрыве в здании ФСБ в Архангельске. Подробности расследования представит служба безопасности.

Президент России Владимир Путин получил доклад о взрыве в здании управления ФСБ в Архангельске, пишет "Газета.Ru".

"Президенту, безусловно, доложили. Что касается расследования относительно исполнителей этого взрыва, наверно, эта информация будет по линии ФСБ представлена", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Утром 31 октября внутри здания управления ФСБ по Архангельской области сработало неустановленное взрывное устройство. Взрыв устроил неизвестный мужчина, от полученных ранений он скончался. Также пострадали трое сотрудников ФСБ.

Региональная прокуратура начала проверку. По данным источника "Российской газеты" в силовых ведомствах региона, у здания ФСБ произошел самоподрыв. Официально об этом пока не сообщается.