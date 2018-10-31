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Первая после аварии "Союза" экспедиция отправится на МКС в начале декабря

12:36
  • среда
  • 31 октября 2018

Срок следующего пилотируемого полета на Международную космическую станцию сдвинули на максимально ранний срок, чтобы МКС не пришлось переводить в беспилотный режим.

Запуск нового экипажа к Международной космической станции (МКС) запланирован на 3 декабря, а возвращение "Союза МС-09", сейчас пристыкованного к станции, - на 20 декабря, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева.

"Следующий экипаж планируется немножко раньше отправить. Сейчас промышленность делает значительные усилия для того, чтобы сдвинуть запуск корабля на третье число декабря, и посадка ожидается где-то в районе 20 декабря", - заявил Крикалев.

По словам Крикалева, такое решение было принято для того, чтобы не оставлять станцию беспилотной.

Предыдущий запуск "Союза" на МКС завершился аварийно. Спустя несколько минут после запуска с космодрома "Байконур" экипаж, состоявший из космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга, потерял управление ракетой. Космонавтам удалось эвакуироваться и совершить экстренную посадку в Казахстане.

Ранее Крикалев заявил о завершении расследования инцидента. Комиссия установила, что причиной аварии стала нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней. В результате одна из "боковушек" при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени.

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