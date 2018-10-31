Синоптики пообещали москвичам потепление

Теплая погода ожидается в Москве и области до конца недели. Столбики термометров поднимутся до +11 градусов в дневное время.

В предстоящую ночь в Москву и Подмосковье придет потепление, пишет Газета.ru. Благодаря теплым воздушным массам температура в городе будет на два градуса выше средних значений.

К выходным в городе станет еще теплее.В пятницу столбики термометров поднимутся до +9, в субботу — будет 10 градусов тепла, а в воскресенье — 11 градусов. Такая же погода сохранится и в первые дни новой недели.

При этом в столичном регионе будет пасмурно, возможны кратковременные дожди.